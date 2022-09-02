Корректировщик ВСУ подорвал себя гранатой во время ареста в центре Токмака
Корректировщик Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершил самоподрыв на Центральной улице в Токмаке Запорожской области во время задержания. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Арестованный корректировщик ВСУ совершил самоподрыв в центре Токмака. Во время ареста корректировщик использовал гранату и подорвал себя вместе с ней. К счастью, кроме самого мужчины, никто не пострадал", — написал Рогов в своём телеграм-канале.
По словам чиновника, сейчас на месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее военные Народной милиции ДНР уничтожили корректировщика артиллерии ВСУ, который наводил американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новосёловка и Васильевка под Донецком.
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