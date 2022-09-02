В армии США побили 16-летний рекорд по сексуальному насилию

Как минимум 8,4% женщин и 1,5% мужчин-военнослужащих американской армии подверглись сексуальному насилию со стороны своих коллег в погонах в 2021 году. Такая статистика следует из опубликованного в пятницу доклада Пентагона, сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, всего за прошлый год от насильственных действий во время службы пострадало 35 875 солдат и офицеров. Это стало антирекордом с 2006 года.