В армии США побили 16-летний рекорд по сексуальному насилию
Пентагон: Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию
Как минимум 8,4% женщин и 1,5% мужчин-военнослужащих американской армии подверглись сексуальному насилию со стороны своих коллег в погонах в 2021 году. Такая статистика следует из опубликованного в пятницу доклада Пентагона, сообщает РИА "Новости". По данным ведомства, всего за прошлый год от насильственных действий во время службы пострадало 35 875 солдат и офицеров. Это стало антирекордом с 2006 года.
В докладе подчёркивается, что пострадавших может быть и больше, ведь 47% женщин, подвергшихся насилию, позже признавались, что своевременно не сообщали о нём из-за "возможных негативных последствий". О том, какой процент мужчин мог также замалчивать преступления, информации нет.
Ранее в Конгрессе США заявили о проблемах с набором в армию. А по данным газеты Washington Examiner, кадровый голод возник из-за нежелания американцев служить. По мнению обозревателя, причиной стал провал США в Афганистане.