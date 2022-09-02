Бывший генерал ВСУ Кривонос раскрыл потери украинской армии с 24 февраля

Количество погибших украинских военных в ходе боевых действий насчитывает уже несколько сотен тысяч, заявил экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, бывший замкомандующего силами специальных операций Незалежной генерал Сергей Кривонос.

По его словам, Украина уже давно могла капитулировать, однако этого не произошло благодаря заслугам рядовых граждан. "Народ самоорганизовался", несмотря на то что киевские власти для этого ничего не сделали, заметил экс-генерал.

"И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших, за что они погибли?" — заявил Кривонос в эфире ютуб-канала.