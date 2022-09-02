Иран захватил два американских беспилотника-шпиона в Красном море

Военно-морские силы (ВМС) Ирана захватили в Красном море два беспилотника Пятого флота ВМС США. Иранское государственное телевидение показало кадры с палубы иранского эсминца "Джамаран", где моряки в спасательных жилетах осматривали два беспилотника Saildrone Explorer, один из которых потом выбросили за борт.

Канал утверждал, что иранский флот обнаружил несколько беспилотных "шпионских" устройств, брошенных на международных морских путях. Американская сторона подтвердила информацию о захвате дронов, но дополнительные сведения раскрывать пока не стала.

"Мы знаем о соответствующих заявлениях. Инцидент имел место. Дополнительная информация будет предоставлена при возможности", — сообщили РИА "Новости" в 5-м флоте.