Шольц подхватил тренд и твитнул всего одно слово после решения G7 по газу
Шольц подхватил тренд и твитнул "уважаю" после решения G7 о потолке цен на газ
64-летний канцлер Германии Олаф Шольц не отстаёт от трендов и идёт в ногу со временем. Пользователь "Твиттера" убил двух зайцев — выразил своё мнение и показал всем, что ещё может "дать жару".
"Respekt", — гласит публикация политика, в которой он написал лишь одно слово. Шольц не стал уточнять, к чему именно он проявляет уважение или какое решение поддерживает. Однако его пост появился спустя несколько минут после того, как главы минфинов G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть.
Сейчас в "Твиттере" набирают популярность такие односложные посты. В тренды сети микроблогов вышли публикации, в которых авторы упоминают лишь одно слово. Причём участие принимают разные люди и ведомства, в частности немецкий министр финансов Кристиан Линднер, который написал слово "свобода", а МИД — "мир".
Напомним, сегодня главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В документе они отметили намерение создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по стоимости выше согласованного "широкой коалицией" максимума.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE