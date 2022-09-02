Шольц подхватил тренд и твитнул всего одно слово после решения G7 по газу

64-летний канцлер Германии Олаф Шольц не отстаёт от трендов и идёт в ногу со временем. Пользователь "Твиттера" убил двух зайцев — выразил своё мнение и показал всем, что ещё может "дать жару".

"Respekt", — гласит публикация политика, в которой он написал лишь одно слово. Шольц не стал уточнять, к чему именно он проявляет уважение или какое решение поддерживает. Однако его пост появился спустя несколько минут после того, как главы минфинов G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть.

Сейчас в "Твиттере" набирают популярность такие односложные посты. В тренды сети микроблогов вышли публикации, в которых авторы упоминают лишь одно слово. Причём участие принимают разные люди и ведомства, в частности немецкий министр финансов Кристиан Линднер, который написал слово "свобода", а МИД — "мир".