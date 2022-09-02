5 лайфхаков, как пробудить в ребёнке интерес к учёбе

Многие родители сталкиваются с нежеланием собственных детей учиться, из-за чего в семьях случаются скандалы, вызывающие в детях ещё большее отвращение к школе. Учитель 2022 года по Иркутской области, преподаватель информатики и математики Максим Лавлинский рассказал kp.ru, какие пять ошибок совершают взрослые и как лучше на самом деле поступать.

В первую очередь эксперт советует не отбирать гаджеты и не подсовывать книжки, а учесть особенности детей. У родителей мышление заточено на запоминание, у детей — на быстрое ориентирование в инфопотоке. Самое важное лучше читать вместе с ребёнком и обсуждать. Это помогает детям быстро запоминать материал. Также можно покупать аудиокниги в исполнении любимых актёров ваших детей.

Второй совет — не ругать и не наказывать за плохие оценки. По словам специалиста, следует помнить, что у ребёнка должно быть право на ошибку.

"Отметку можно исправить. Подбодрите, скажите, что всё получится. У всех оценок есть причины, в них и нужно разобраться. Это может быть случайность, а если нет, попытайтесь докопаться до сути. Допустим, он не приучен трудиться, не выполняет домашку, считает предмет лишним, дома нет системы поощрения за хорошие отметки", — перечислил Лавлинский.

Третий совет — не ругать ребёнка за медлительность и не приучать выполнять работу быстро, иначе школьник теряет интерес к изучению. Когда человек что-то понимает сам в процессе изучения, это запоминается на всю жизнь. Также, по мнению эксперта, неплохо работает система премий за хобби и хорошую учёбу.

Четвёртый совет — не говорить с ребёнком с позиции силы и авторитарности, когда он кричит, что ему "этот предмет не пригодится". Лучше поставьте перед ним задачу, превратите из отбывающего повинность школьника в исследователя. Имея чёткую установку, изучение предмета пойдёт легче. Отлично, если получается учить предмет в игровой форме.

И пятый совет — не забывайте проговаривать, что на работу следует закладывать время с запасом, потому что всё новое требует изучения. Не ленитесь планировать каждое дело ребёнка вместе с ним.