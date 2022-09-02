Елена Проклова рассказала, что должна до конца жизни принимать таблетки из-за инсульта

Напугавшая близких и поклонников произошедшим с ней полгода назад инсультом актриса Елена Проклова, празднующая сегодня 69-летие, чувствует себя хорошо, правда, сидит на медикаментах, которые, скорее всего, придётся принимать всю жизнь. Об этом она рассказала в телефонном интервью kp.ru.

По её словам, восстановительный период уже миновал, всё это время она не летала на самолётах и не играла спектакли, зато теперь готова снова вернуться в строй. На сцену актриса выходит с 17 ноября. Спектакли и гастроли расписаны до следующего года: Проклова занята в шести работах, с каждой из которых она за месяц должна будет предстать перед зрителем примерно по 10 раз.

"Для меня это радость. Да и зачем себя жалеть? В этом смысле я не поменяла своего образа жизни после болезни. Тем более что жизнь требует содержания. Нужно зарабатывать", — отметила Проклова.