У обвиняемого в работе на ГРУ украинского депутата нашли "шпионскую" ручку

У народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, подозреваемого в работе на российскую разведку, обнаружили аксессуар для слежки, который он прятал в обычной ручке. Об этом говорится в постановлениях Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

"Детективы [Национального антикоррупционного бюро Украины] изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру", — приводит текст постановления издание "Слово и дело".

Уточняется, что детективам не удалось выяснить, что именно находится в памяти электронного устройства, однако они уверены, с помощью него нардеп собирал информацию для последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооружённых сил России, известного как ГРУ. Также при обыске в приёмной депутата были найдены документы и другие "технические средства".