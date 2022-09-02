У обвиняемого в работе на ГРУ украинского депутата нашли "шпионскую" ручку
У подозреваемого в работе на ГРУ депутата Рады Деркача нашли "шпионскую" ручку
Андрей Деркач. Фото © Wikipedia / Petro Zhuravel
У народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, подозреваемого в работе на российскую разведку, обнаружили аксессуар для слежки, который он прятал в обычной ручке. Об этом говорится в постановлениях Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.
"Детективы [Национального антикоррупционного бюро Украины] изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру", — приводит текст постановления издание "Слово и дело".
Уточняется, что детективам не удалось выяснить, что именно находится в памяти электронного устройства, однако они уверены, с помощью него нардеп собирал информацию для последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооружённых сил России, известного как ГРУ. Также при обыске в приёмной депутата были найдены документы и другие "технические средства".
Ранее Лайф писал, что Служба безопасности Украины заподозрила народного депутата Андрея Деркача в работе на российскую разведку. По данным ведомства, парламентарий курировал создание ЧОПов, чтобы использовать их якобы "для быстрого захвата Украины". В отношении нардепа было начато досудебное расследование.