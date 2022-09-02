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2 сентября, 17:00

У обвиняемого в работе на ГРУ украинского депутата нашли "шпионскую" ручку

У подозреваемого в работе на ГРУ депутата Рады Деркача нашли "шпионскую" ручку

<p>Андрей Деркач. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87.jpghttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Petro Zhuravel</p>

Андрей Деркач. Фото © Wikipedia / Petro Zhuravel

У народного депутата Верховной рады Андрея Деркача, подозреваемого в работе на российскую разведку, обнаружили аксессуар для слежки, который он прятал в обычной ручке. Об этом говорится в постановлениях Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

"Детективы [Национального антикоррупционного бюро Украины] изъяли электронное устройство, похожее на чернильную ручку, в комплекте с компакт-диском, кабелем и зарядным устройством, имеющим скрытый микрофон и видеокамеру", — приводит текст постановления издание "Слово и дело".

Уточняется, что детективам не удалось выяснить, что именно находится в памяти электронного устройства, однако они уверены, с помощью него нардеп собирал информацию для последующей передачи сотрудникам Генерального штаба Вооружённых сил России, известного как ГРУ. Также при обыске в приёмной депутата были найдены документы и другие "технические средства".

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Ранее Лайф писал, что Служба безопасности Украины заподозрила народного депутата Андрея Деркача в работе на российскую разведку. По данным ведомства, парламентарий курировал создание ЧОПов, чтобы использовать их якобы "для быстрого захвата Украины". В отношении нардепа было начато досудебное расследование.

Николь Вербер
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