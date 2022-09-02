Горбачёва похоронят в присутствии посла США
Reuters: Посол США Салливан посетит похороны Горбачёва
Посол США в России Джон Салливан примет участие в официальном прощании с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.
Напомним, что президент США Джо Байден ранее выступил с заявлением после смерти Горбачёва. Он заявил, что ушедший политик был редким лидером, который проявил мужество и рискнул карьерой ради "иного будущего".
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.
ТАСС / Валерий Шарифулин