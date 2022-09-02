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2 сентября, 17:05

Горбачёва похоронят в присутствии посла США

Reuters: Посол США Салливан посетит похороны Горбачёва

Посол США в России Джон Салливан примет участие в официальном прощании с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

Напомним, что президент США Джо Байден ранее выступил с заявлением после смерти Горбачёва. Он заявил, что ушедший политик был редким лидером, который проявил мужество и рискнул карьерой ради "иного будущего".

Лавров уличил Запад в желании использовать имя Горбачёва в геополитических целях

Лавров уличил Запад в желании использовать имя Горбачёва в геополитических целях

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Алексей Берковиц

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