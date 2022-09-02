Bloomberg узнал о тайных договорённостях G7 по ограничению стоимости российской нефти
Страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
"По словам чиновников, коалиция планирует установить конкретную цену на российскую сырую нефть и ещё два вида ограничений на нефтепродукты", — утверждает агентство.
Напомним, ранее сегодня главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В документе они отметили намерение создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по стоимости выше согласованного "широкой коалицией" максимума.
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