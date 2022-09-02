Bloomberg узнал о тайных договорённостях G7 по ограничению стоимости российской нефти

Страны G7 не намерены останавливаться на введении потолка цены на российскую нефть, они собираются установить два других вида ограничений на сырьё, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

"По словам чиновников, коалиция планирует установить конкретную цену на российскую сырую нефть и ещё два вида ограничений на нефтепродукты", — утверждает агентство.