Спартак Гогниев назначен главным тренером "Химок"

Новым главным тренером подмосковных "Химок" назначен Спартак Гогниев. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

На этом посту 41-летний специалист сменил Николая Писарева, уволенного на этой неделе. Контракт с Гогниевым рассчитан до конца сезона 2023/2024 с опцией продления. В его тренерский штаб войдут Андрей Шатов, Александр Алхазов и Бранимир Петрович.

"Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у "Химок" начинается новая глава. У меня большие задачи как у тренера, и знаю, что у команды тоже. Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть", — сказал новый тренер команды.

Гогниев — чемпион России 2003 года в составе ЦСКА. Также в качестве футболиста он выступал за столичное "Динамо", волгоградский "Ротор", владикавказскую "Аланию", раменский "Сатурн", "Ростов", краснодарскую "Кубань", КамАЗ из Набережных Челнов, "Краснодар" и екатеринбургский "Урал".

Тренерскую карьеру специалист начал в "Алании", которую возглавлял с июля 2019-го по май 2022-го. С конца минувшего сезона он оставался без клуба.