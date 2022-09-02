Спартак Гогниев назначен главным тренером "Химок"
Новым главным тренером подмосковных "Химок" назначен Спартак Гогниев. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.
На этом посту 41-летний специалист сменил Николая Писарева, уволенного на этой неделе. Контракт с Гогниевым рассчитан до конца сезона 2023/2024 с опцией продления. В его тренерский штаб войдут Андрей Шатов, Александр Алхазов и Бранимир Петрович.
"Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у "Химок" начинается новая глава. У меня большие задачи как у тренера, и знаю, что у команды тоже. Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть", — сказал новый тренер команды.
Гогниев — чемпион России 2003 года в составе ЦСКА. Также в качестве футболиста он выступал за столичное "Динамо", волгоградский "Ротор", владикавказскую "Аланию", раменский "Сатурн", "Ростов", краснодарскую "Кубань", КамАЗ из Набережных Челнов, "Краснодар" и екатеринбургский "Урал".
Тренерскую карьеру специалист начал в "Алании", которую возглавлял с июля 2019-го по май 2022-го. С конца минувшего сезона он оставался без клуба.
Писарев был назначен наставником "Химок" 10 августа после отставки Сергея Юрана. Его контракт с подмосковным клубом был рассчитан до конца сезона 2023/2024. Под руководством Писарева "Химки" проиграли все четыре матча. Ранее команда проиграла в РПЛ грозненскому "Ахмату" (1:3), столичному "Локомотиву" (0:3) и "Сочи" (1:4).
ФК "Химки"