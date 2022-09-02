Предложение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля устроить российскому обществу "холодный душ" в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам — это русофобия. Вскоре россияне могут осознать, что на Западе их ненавидят просто за факт проживания в РФ, рассказал в беседе с РИА ФАН политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Он напомнил, что коллективное наказание граждан России — одно из требований украинского президента Владимира Зеленского к западным государствам. Политический обозреватель припомнил лидеру Незалежной сказанную им фразу "хороших русских не бывает". Он отметил, что полный запрет на выдачу виз сильно навредит определённым категориям общества.

"Это и наши молодые люди, которые хотели получить образование в Европе, и граждане, ездившие туда по личным или деловым вопросам. Так что было бы странно и смешно заявлять, что подобные меры, если они, конечно, будут приняты, ни по кому в нашей стране не ударят", — заявил Корнилов.