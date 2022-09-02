Политолог назвал нелепым призыв оставить без шенгенских виз студентов из России
Политолог Корнилов назвал нелепым призыв оставить без шенгенских виз студентов из РФ
Предложение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля устроить российскому обществу "холодный душ" в виде запрета на выдачу виз туристам и студентам — это русофобия. Вскоре россияне могут осознать, что на Западе их ненавидят просто за факт проживания в РФ, рассказал в беседе с РИА ФАН политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.
Он напомнил, что коллективное наказание граждан России — одно из требований украинского президента Владимира Зеленского к западным государствам. Политический обозреватель припомнил лидеру Незалежной сказанную им фразу "хороших русских не бывает". Он отметил, что полный запрет на выдачу виз сильно навредит определённым категориям общества.
"Это и наши молодые люди, которые хотели получить образование в Европе, и граждане, ездившие туда по личным или деловым вопросам. Так что было бы странно и смешно заявлять, что подобные меры, если они, конечно, будут приняты, ни по кому в нашей стране не ударят", — заявил Корнилов.
Он также отметил, что эти драконовские меры нелепы, потому что не вызовут раскола в обществе, равно как и повышения градуса недовольства властью, зато принесут осознание россиянами, что Запад одержим русофобией.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Евросоюзу с призывом запретить выдавать визы студентам и туристам из России.
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