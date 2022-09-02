Поляки массово пытаются вернуть потерянные в годы ВОВ квартиры во Львове
Активист сообщил о попытках поляков отсудить у Украины утраченное в годы ВОВ имущество
Поляки начали массово подавать иски в украинские суды для возвращения имущества, потерянного в годы Второй мировой войны. Уже зарегистрировано более полторы тысячи претензий, сообщил в комментарии порталу "Страна" польский политический деятель Конрад Рэнкас.
"Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсацию за недвижимость", — сказал активист.
Речь идёт о поляках, которых насильно выселили с территории Украины в годы Второй мировой войны. По данным журналистов, они хотят "вернуть квартиры во Львове", несмотря на поддержку Киева польскими властями. При этом юридически вопрос реституции был закрыт в 90-х, по которому польское правительство выплатило пострадавшим или их потомкам пятую часть от потерянного имущества.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями национальной экономики. В первую очередь это касается аграрной сферы.
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