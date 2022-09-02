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2 сентября, 17:54

Поляки массово пытаются вернуть потерянные в годы ВОВ квартиры во Львове

Активист сообщил о попытках поляков отсудить у Украины утраченное в годы ВОВ имущество

Поляки начали массово подавать иски в украинские суды для возвращения имущества, потерянного в годы Второй мировой войны. Уже зарегистрировано более полторы тысячи претензий, сообщил в комментарии порталу "Страна" польский политический деятель Конрад Рэнкас.

"Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсацию за недвижимость", — сказал активист.

Речь идёт о поляках, которых насильно выселили с территории Украины в годы Второй мировой войны. По данным журналистов, они хотят "вернуть квартиры во Львове", несмотря на поддержку Киева польскими властями. При этом юридически вопрос реституции был закрыт в 90-х, по которому польское правительство выплатило пострадавшим или их потомкам пятую часть от потерянного имущества.

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Андрей Бражников

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