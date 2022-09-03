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3 сентября, 12:27

Польша и страны Балтии раскрыли "план-максимум" по визам для россиян

Польша и страны Балтии собрались изменить процедуру пропуска россиян через границу

Польша, Финляндия и балтийские страны хотят стандартизировать процедуры по пропуску россиян через границу. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

"В конечном итоге мы хотим, чтобы у всего ЕС были единый подход и решения, что касается виз для россиян. Максимальное ограничение — это наш план-максимум", — сказал он Польскому агентству печати.

При этом замминистра отметил, что для этого необходимо пройти через эффективную координацию в граничащих с Россией странах. По его словам, таким государствам нужно приложить наибольшее количество усилий.

"Именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия", — подчеркнул Яблоньский.

Он также рассказал, что на следующей неделе пройдут переговоры пяти граничащих с Россией стран относительно пропуска россиян. При этом дипломат выразил желание, чтобы подход соответствующих служб к приграничному движению и их процедуры были как можно более единообразными во всём регионе.

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Ранее Лайф писал, что Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва готовы ограничить въезд россиян. При этом страны потребовали от Еврокомиссии, чтобы та предложила "соответствующие визовые меры", которые смогут в значительной мере сократить поток россиян в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, указывается, что с начала спецоперации на Украине в указанные страны въехали порядка 700 тысяч граждан РФ.

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ТАСС / Виталий Невар

Николь Вербер

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