Оркестр и почётный караул: Лайф снял вынос гроба с телом Горбачёва из Дома союзов в Москве
Гроб с телом Горбачёва вынесли из Дома союзов под аплодисменты и звуки оркестра
Завершилась четырёхчасовая церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Москве. Гроб с телом политика вынесли из Дома союзов и поместили в катафалк, который с кортежем отправится на Новодевичье кладбище. Лайф публикует видео с места событий.
Гроб с телом Михаила Горбачёва вынесли из Дома союзов и поместили в катафалк. Видео © LIFE
На кадрах: Горбачёва проводили в последний путь аплодисментами и военным оркестром в сопровождении почётного караула. Во время этой части церемонии политику аплодировали дважды: когда гроб с телом грузили в катафалк и когда автомобильная процессия тронулась в путь. Она проехала по Охотному ряду, который ненадолго перекрыли. Гроб уже привезли на Новодевичье кладбище.
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Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком организовали в Доме союзов, а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Почтить память политика прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.
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