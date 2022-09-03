Оркестр и почётный караул: Лайф снял вынос гроба с телом Горбачёва из Дома союзов в Москве

Завершилась четырёхчасовая церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Москве. Гроб с телом политика вынесли из Дома союзов и поместили в катафалк, который с кортежем отправится на Новодевичье кладбище. Лайф публикует видео с места событий.

На кадрах: Горбачёва проводили в последний путь аплодисментами и военным оркестром в сопровождении почётного караула. Во время этой части церемонии политику аплодировали дважды: когда гроб с телом грузили в катафалк и когда автомобильная процессия тронулась в путь. Она проехала по Охотному ряду, который ненадолго перекрыли. Гроб уже привезли на Новодевичье кладбище.