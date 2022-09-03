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3 сентября, 12:14

Оркестр и почётный караул: Лайф снял вынос гроба с телом Горбачёва из Дома союзов в Москве

Гроб с телом Горбачёва вынесли из Дома союзов под аплодисменты и звуки оркестра

Завершилась четырёхчасовая церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Москве. Гроб с телом политика вынесли из Дома союзов и поместили в катафалк, который с кортежем отправится на Новодевичье кладбище. Лайф публикует видео с места событий.

Гроб с телом Михаила Горбачёва вынесли из Дома союзов и поместили в катафалк. Видео © LIFE

На кадрах: Горбачёва проводили в последний путь аплодисментами и военным оркестром в сопровождении почётного караула. Во время этой части церемонии политику аплодировали дважды: когда гроб с телом грузили в катафалк и когда автомобильная процессия тронулась в путь. Она проехала по Охотному ряду, который ненадолго перекрыли. Гроб уже привезли на Новодевичье кладбище.

Рождённый в СССР: Москвич пришёл проститься с Горбачёвым в необычном костюме и перетянул внимание на себя

Рождённый в СССР: Москвич пришёл проститься с Горбачёвым в необычном костюме и перетянул внимание на себя

Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком организовали в Доме союзов, а похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Почтить память политика прибыли и зарубежные политики — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми

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