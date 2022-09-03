Послы США и Германии прибыли на церемонию прощания с Горбачёвым

Послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр прибыли на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Москве.

Кортежи дипломатов подъехали к Дому союзов, где проходит церемония. В настоящий момент они дожидаются коллег из других стран снаружи здания, чтобы пройти вместе внутрь. С Горбачёвым уже простился посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родственникам политика.