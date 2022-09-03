Послы США и Германии прибыли на церемонию прощания с Горбачёвым
Посол США в РФ Джон Салливан прибыл на церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Послы США и Германии в Москве Джон Салливан и Геза Андреас фон Гайр прибыли на церемонию прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачёвым в Москве.
Кортежи дипломатов подъехали к Дому союзов, где проходит церемония. В настоящий момент они дожидаются коллег из других стран снаружи здания, чтобы пройти вместе внутрь. С Горбачёвым уже простился посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки. Он возложил цветы к гробу и выразил соболезнования родственникам политика.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.