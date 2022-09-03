Капитан сборной Израиля по футболу прилетит в Москву для подписания контракта с "Динамо"

Капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса в воскресенье, 4 сентября, прилетит в Москву для подписания контракта с "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации, опубликованной журналистом Иваном Карповым в своём телеграм-канале, в понедельник Даса пройдёт медицинский осмотр. Ожидается, что после этого 29-летний спортсмен подпишет с бело-голубыми контракт на два года.

Последние три сезона футболист, выступающий на позиции правого защитника, провёл в голландском "Витессе". В составе клуба, который ранее возглавлял Леонид Слуцкий, израильтянин сыграл 90 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал 20 результативных передач. Также в активе Дасы — 48 встреч за национальную сборную.