Футболист "Ростова" Норманн проходит медосмотр перед переходом в "Динамо"
Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн проходит медицинский осмотр в московском "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Трансфер будет оформлен в случае положительного заключения врачей. Ожидается, что 26-летний спортсмен перейдёт в столичный клуб на правах аренды с возможностью выкупа контракта.
Норманн перебрался в "Ростов" в январе 2019 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в английском "Норвиче". В 23 матчах Премьер-лиги хавбек сделал три голевые передачи.
После семи туров в чемпионате России "Динамо" с 13 набранными очками занимает шестое место. "Ростов" с таким же количеством баллов идёт на седьмой позиции, уступая бело-голубым по дополнительным показателям.
ФК "Ростов"