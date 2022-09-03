Футболист "Ростова" Норманн проходит медосмотр перед переходом в "Динамо"

Норвежский полузащитник "Ростова" Матиас Норманн проходит медицинский осмотр в московском "Динамо". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Трансфер будет оформлен в случае положительного заключения врачей. Ожидается, что 26-летний спортсмен перейдёт в столичный клуб на правах аренды с возможностью выкупа контракта.

Норманн перебрался в "Ростов" в январе 2019 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в английском "Норвиче". В 23 матчах Премьер-лиги хавбек сделал три голевые передачи.