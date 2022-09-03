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3 сентября, 09:05

Орбан прибыл на прощание с Горбачёвым и возложил белые розы к гробу

Премьер Венгрии Орбан прибыл на прощание с Горбачёвым и возложил белые розы к гробу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве.

Венгерский премьер Орбан приехал проститься с Горбачёвым. Видео © LIFE

Политик в составе венгерской делегации возложил к гробу Горбачёва две белые розы.

Мишустин прислал венок к церемонии прощания с Горбачёвым

Мишустин прислал венок к церемонии прощания с Горбачёвым

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Артур Лапсаков

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