Орбан прибыл на прощание с Горбачёвым и возложил белые розы к гробу
Премьер Венгрии Орбан прибыл на прощание с Горбачёвым и возложил белые розы к гробу
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал на церемонию прощания с президентом СССР Михаилом Горбачёвым, которая проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве.
Венгерский премьер Орбан приехал проститься с Горбачёвым. Видео © LIFE
Политик в составе венгерской делегации возложил к гробу Горбачёва две белые розы.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.
Кадр видео LIFE