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3 сентября, 08:56

Мишустин прислал венок к церемонии прощания с Горбачёвым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прислал венок на церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым в Доме Союзов в Москве, где сегодня сотни людей пришли почтить память советского политика.

Всего от правительства принесли два венка: от премьера и отдельно от кабинета министров. Их поставили возле изголовья гроба.

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Алла Пугачёва склонилась к гробу Горбачёва и погрозила ему пальцем с упрёком

Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с политиком. У Колонного зала Дома союзов выстроилась огромная очередь из желающих проводить его в последний путь. Это уже сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возложив цветы к гробу. Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР почтят и в Бундестаге.

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ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Татьяна Миссуми

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