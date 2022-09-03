Мишустин прислал венок к церемонии прощания с Горбачёвым
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прислал венок на церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым в Доме Союзов в Москве, где сегодня сотни людей пришли почтить память советского политика.
Всего от правительства принесли два венка: от премьера и отдельно от кабинета министров. Их поставили возле изголовья гроба.
Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с политиком. У Колонного зала Дома союзов выстроилась огромная очередь из желающих проводить его в последний путь. Это уже сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возложив цветы к гробу. Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР почтят и в Бундестаге.
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ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL