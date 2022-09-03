Мишустин прислал венок к церемонии прощания с Горбачёвым

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прислал венок на церемонию прощания с Михаилом Горбачёвым в Доме Союзов в Москве, где сегодня сотни людей пришли почтить память советского политика.

Всего от правительства принесли два венка: от премьера и отдельно от кабинета министров. Их поставили возле изголовья гроба.