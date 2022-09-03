"Многого ждём от Артёма": Тренер нового клуба Дзюбы назвал сильные качества футболиста

Главный тренер турецкого клуба "Адана Демирспор" Винченцо Монтелла заявил, что российский новичок команды Артём Дзюба способен принести пользу в нужный момент. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Многого ждём от Артёма. <...> Его сильные стороны очевидны. Дзюба — футболист с голевым чутьём, достаточно посмотреть на его статистику за последние пять сезонов. Он всегда забивал двузначное число мячей. Он силён в штрафной площади, способен помочь команде в нужные моменты. Конечно, он не тот футболист, который будет играть в глубине поля, его задача — решать моменты в штрафной", — сказал итальянский специалист.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком "Адана Демирспор". Игрок подписал контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. В матче третьего тура против "Фенербахче" россиянин дебютировал в новом клубе. Игрок вышел в стартовом составе и провёл на поле 87 минут, после чего был заменён.