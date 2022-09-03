Медведев возложил цветы к гробу Горбачёва
Медведев возложил цветы к гробу Горбачёва на церемонии прощания в Москве
Портрет Михаила Горбачёва на церемонии прощания. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым.
Он приехал в Колонный зал Дома союзов в Москве, где проходит траурная церемония и возложил цветы к гробу. Также зампред Совбеза выразил соболезнования членам семьи Горбачёва.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.