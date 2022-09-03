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3 сентября, 07:23

Медведев возложил цветы к гробу Горбачёва

Медведев возложил цветы к гробу Горбачёва на церемонии прощания в Москве

<p>Портрет Михаила Горбачёва на церемонии прощания. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Портрет Михаила Горбачёва на церемонии прощания. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачёвым.

Он приехал в Колонный зал Дома союзов в Москве, где проходит траурная церемония и возложил цветы к гробу. Также зампред Совбеза выразил соболезнования членам семьи Горбачёва.

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым

В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтут и в Бундестаге.

Артур Лапсаков

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