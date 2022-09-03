AFP: Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачёвым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает AFP со ссылкой на венгерское правительство.

По данным агентства, Орбан прибудет в Москву в составе венгерской делегации.