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3 сентября, 07:09

AFP: Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачёвым

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает AFP со ссылкой на венгерское правительство.

По данным агентства, Орбан прибудет в Москву в составе венгерской делегации.

Горбачёва похоронят в присутствии посла США

Горбачёва похоронят в присутствии посла США

При этом, как рассказал РИА "Новости" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с Владимиром Путиным Орбан встречаться не планирует.

Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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