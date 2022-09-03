AFP: Премьер Венгрии Орбан посетит церемонию прощания с Горбачёвым
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит церемонию прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Об этом сообщает AFP со ссылкой на венгерское правительство.
По данным агентства, Орбан прибудет в Москву в составе венгерской делегации.
При этом, как рассказал РИА "Новости" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, с Владимиром Путиным Орбан встречаться не планирует.
Как ранее сообщал Лайф, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит 3 сентября в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.