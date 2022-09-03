Платить за высокие биржевые цены на газ в Германии будут потребители

Сбор за электроэнергию с потребителей в Германии, который запланирован с 1 октября, может быть увеличен. Об этом заявил глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу ZDF.

"Это может произойти, как я уже сказал, если эти очень, очень высокие уровни цен, которые мы сейчас наблюдаем, сохранятся, есть некоторая вероятность того, что сбор на газ необходимо будет увеличить. Но имеются и хорошие сигналы по газовым рынкам, например, то, что мы уже относительно хорошо заполнили наши газохранилища", — пояснил он.