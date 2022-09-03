Платить за высокие биржевые цены на газ в Германии будут потребители
Глава Uniper допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии
Сбор за электроэнергию с потребителей в Германии, который запланирован с 1 октября, может быть увеличен. Об этом заявил глава германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу ZDF.
"Это может произойти, как я уже сказал, если эти очень, очень высокие уровни цен, которые мы сейчас наблюдаем, сохранятся, есть некоторая вероятность того, что сбор на газ необходимо будет увеличить. Но имеются и хорошие сигналы по газовым рынкам, например, то, что мы уже относительно хорошо заполнили наши газохранилища", — пояснил он.
Ранее стало известно, что с 1 октября власти Германии намерены взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии. Деньги с клиентов собирались взимать в течение полутора лет — до марта 2024 года в размере 2,419 евроцента за киловатт-час. План вызвал некоторые разногласия, но, по мнению Маубаха, данная инициатива необходима. По его словам, в целом эта мера "служит для обеспечения безопасности поставок".
Ранее вице-канцлер Германии Хабек был вынужден признать, что ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится "серьёзной". Он же стал инициатором новых мер экономии. Так, в Германии будут отапливать общественные здания всего до 19 градусов тепла. На этом фоне аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России. По словам авторов материала, из-за нехватки энергии многие европейские заводы могут закрыться, возможно, начнётся отключение электроэнергии и в жилых домах, а в конце года европейская экономика может оказаться в рецессии.
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