Судоходство в Босфоре вновь возобновлено
В Босфоре восстановили движение судов после ЧП с сухогрузом
Перекрывший движение по Босфору сухогруз. Обложка © Министерство транспорта и инфраструктуры Турции
Движение судов в проливе Босфор восстановили после происшествия, связанного с поломкой следующего на Украину корабля. Об этом сообщает гостелеканал TPT со ссылкой на управление береговой охраны.
"Движение судов в проливе восстановлено", — сказано в сообщении телеканала.
Напомним: судоходство в босфорском проливе было приостановлено из-за неисправности 107-метрового сухогруза Briza. Из-за поломки он бросил якорь в Кандилли.