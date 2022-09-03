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3 сентября, 05:56

Судоходство в Босфоре вновь возобновлено

В Босфоре восстановили движение судов после ЧП с сухогрузом

<p>Перекрывший движение по Босфору сухогруз. Обложка © <a href="https://www.uab.gov.tr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство транспорта и инфраструктуры Турции</a></p>

Перекрывший движение по Босфору сухогруз. Обложка © Министерство транспорта и инфраструктуры Турции

Движение судов в проливе Босфор восстановили после происшествия, связанного с поломкой следующего на Украину корабля. Об этом сообщает гостелеканал TPT со ссылкой на управление береговой охраны.

"Движение судов в проливе восстановлено", — сказано в сообщении телеканала.

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Напомним: судоходство в босфорском проливе было приостановлено из-за неисправности 107-метрового сухогруза Briza. Из-за поломки он бросил якорь в Кандилли.

Артур Лапсаков

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