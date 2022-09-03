Антонов указал США на неправомерность связи переговоров по ДСНВ с инспекциями

Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе", — сказал он.

По словам Антонова, Соединённые Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности. В основе проблем возвращения проверок лежит антироссийская санкционная политика, которая де-факто блокирует проведение Москвой возможности изучения на американской территории, указал дипломат.