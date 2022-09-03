Антонов указал США на неправомерность связи переговоров по ДСНВ с инспекциями
Москва призывает Вашингтон продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Вместо вводящих в заблуждение вбросов в СМИ призываем США продолжить взаимодействие по дипломатическим каналам в целях скорейшего возобновления инспекционных мероприятий на предусмотренной ДСНВ паритетной основе", — сказал он.
По словам Антонова, Соединённые Штаты неправомерно увязывают переговоры по ДСНВ с возобновлением инспекционной деятельности. В основе проблем возвращения проверок лежит антироссийская санкционная политика, которая де-факто блокирует проведение Москвой возможности изучения на американской территории, указал дипломат.
Лайф напоминает, что в начале августа Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий Штатов, которые фактически лишают Россию права на инспекции в США. В российском МИД заверили, что после решения всех проблем, связанных с инспекциями, РФ незамедлительно отменит решение об их приостановке.