Для ВСУ может оказаться катастрофой сокращение поставок передовых систем вооружения, такое мнение высказал бригадный генерал ВС США Марк Киммитт. В статье для WSJ он предположил, что появление в одном из последних пакетов западной помощи 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских боеприпасов меньшего калибра говорит о проблемах с запасами у НАТО передового оружия.

"Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись на сегодняшний день. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны", — пишет генерал.

Если это является правдой, то альянсу придётся иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения, акцентирует Киммитт. По мнению американского военного, президенту Украины Владимиру Зеленскому с усугублением проблемы было бы впору задуматься над началом мирных переговоров с Москвой.

"Зеленский должен признать: сокращение пополнения запасов будет иметь катастрофические последствия для его армии не только для операций на поле боя, но и с точки зрения посыла к украинцам о снижении внешней поддержки. Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом", — предупреждает Киммитт.