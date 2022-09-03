Пушков осадил Шольца, указав, кто на самом деле удивился санкциям против РФ

Введённые в отношении России санкции удивили в первую очередь западных лидеров, а не Москву, несмотря на обратное утверждение канцлера Германии Олафа Шольца. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков. У себя в "Телеграме" он прокомментировал слова немецкого политика, посчитавшего, что российские власти удивились рестрикциям.

"Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как ещё в 2014 году мечтал Обама", — написал Пушков.

Сенатор считает, что страны Запада не ожидали столь разрушительного влияния санкций на их собственную экономику. Как отметил Пушков, евроатлантические лидеры не до конца ещё осознали долгосрочные последствия собственных действий. Дальнейшие же попытки бить по России только ухудшат положение западных государств, считает он.

"Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут её жертвами", — сделал вывод Пушков.