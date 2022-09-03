Боевые корабли России и Китая провели стрельбы в рамках учений "Восток-2022"
Российско-китайский отряд кораблей провёл в акватории Японского моря артиллерийские стрельбы в рамках стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Восток-2022" провели артиллерийские стрельбы по надводным целям", — отметили в ведомстве.
Как указали в Минобороны, по замыслу военных манёвров, российско-китайский отряд обнаружил в море тактическую группу кораблей условного противника и вступил с ними в артиллерийский бой. Силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, при этом стрельба из универсальных корабельных артиллерийских установок выполнялась по морскому щиту-мишени.
После этого палубный вертолёт Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота провёл разведку морского района и сумел обнаружить ещё один "вражеский" надводный корабль. Поскольку данная цель располагалась на удалении, по ней нанесли условный ракетный удар. Позже боевые корабли России и КНР отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировки по связи.
ВМФ России направил на морскую часть учений "Восток-2022" корабль управления "Маршал Крылов", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", большие десантные корабли "Ослябя", "Пересвет" и "Николай Вилков", суда вспомогательного флота. В свою очередь, от ВМС НОАК в манёврах принимают участие эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен", а также судно комплексного снабжения "Дун Пинху".
Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.
Лайф также рассказывал, что на Западе сочли вызовом совместные военные учения России и Китая. Учения пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примет более 50 тысяч человек, свыше пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ