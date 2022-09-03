Совершивший покушение на вице-президента Аргентины отказался давать показания
Уроженец Бразилии Фернандо Андре Сабаг Монтиель, напавший с пистолетом на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, отказался давать показания на допросе. Об этом сообщает телеканал Cinco Noticias.
По информации канала, судья Мария Эухения Капучетти и прокурор Карлос Риволо, которые ведут это дело, прибыли для допроса в полицейский участок, где содержится напавший на политика мужчина, но тот отказался отвечать на их вопросы.
По факту нападения на вице-президента Аргентины было возбуждено дело о покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 20 лет.
Напомним, вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. На видео, которое опубликовали местные СМИ, видно, что мужчина наставил пистолет политику прямо в лицо. Телеканал TN сообщил, что оружие, которое напавший направил на Киршнер, было заряжено, но дало осечку, политик чудом не пострадала. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Бразилии, живущий в Аргентине более 20 лет.
У дома вице-президента в районе Реколета уже около недели собираются её сторонники, чтобы поддержать политика после предъявленного ей обвинения в коррупции. Киршнер грозит 12 лет тюрьмы.
ТАСС / AP / Natacha Pisarenko