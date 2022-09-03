Совершивший покушение на вице-президента Аргентины отказался давать показания

Уроженец Бразилии Фернандо Андре Сабаг Монтиель, напавший с пистолетом на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, отказался давать показания на допросе. Об этом сообщает телеканал Cinco Noticias.

По информации канала, судья Мария Эухения Капучетти и прокурор Карлос Риволо, которые ведут это дело, прибыли для допроса в полицейский участок, где содержится напавший на политика мужчина, но тот отказался отвечать на их вопросы.

По факту нападения на вице-президента Аргентины было возбуждено дело о покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 20 лет.