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3 сентября, 03:30

Совершивший покушение на вице-президента Аргентины отказался давать показания

Уроженец Бразилии Фернандо Андре Сабаг Монтиель, напавший с пистолетом на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер, отказался давать показания на допросе. Об этом сообщает телеканал Cinco Noticias.

По информации канала, судья Мария Эухения Капучетти и прокурор Карлос Риволо, которые ведут это дело, прибыли для допроса в полицейский участок, где содержится напавший на политика мужчина, но тот отказался отвечать на их вопросы.

После покушения на вице-президента Киршнер в Аргентине объявлен нерабочий день

После покушения на вице-президента Киршнер в Аргентине объявлен нерабочий день

По факту нападения на вице-президента Аргентины было возбуждено дело о покушении на убийство с отягчающими обстоятельствами. Злоумышленнику грозит тюремный срок до 20 лет.

Напомним, вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. На видео, которое опубликовали местные СМИ, видно, что мужчина наставил пистолет политику прямо в лицо. Телеканал TN сообщил, что оружие, которое напавший направил на Киршнер, было заряжено, но дало осечку, политик чудом не пострадала. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Бразилии, живущий в Аргентине более 20 лет.

Путин не общался с вице-президентом Аргентины после покушения

Путин не общался с вице-президентом Аргентины после покушения

У дома вице-президента в районе Реколета уже около недели собираются её сторонники, чтобы поддержать политика после предъявленного ей обвинения в коррупции. Киршнер грозит 12 лет тюрьмы.

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ТАСС / AP / Natacha Pisarenko

Иван Косицын

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