Историей шантажа Погба заинтересовались прокуроры

Во Франции прокуратура начала расследование по заявлению полузащитника футбольного клуба "Ювентус" Поля Погба. Об этом сообщает корпорация BBC.

Французский футболист заявил, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны организованной банды. Погба обратился в полицию после того, как друзья детства и двое вооружённых мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в пригороде Парижа и потребовали заплатить им 13 миллионов евро из-за того, что игрок якобы перестал помогать им, когда начал профессиональную карьеру.

По словам шантажистов, на протяжении 13 лет они тайно охраняли Погба и поэтому потребовали деньги за свои услуги. Среди членов банды Погба позднее узнал своего брата Матиаса. Все они шантажировали игрока и требовали крупную сумму. В противном случае обещали выступить в СМИ и рассказать самые разные подробности из жизни суперзвезды.

После этого тот обратился сначала к юристам туринского "Ювентуса", а затем и к правоохранителям. Данное дело будет расследовать Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCO) Центрального штаба судебной полиции (DCPJ).