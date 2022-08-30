Порча, шантаж и тайная охрана: Как суперзвезда мирового футбола Поль Погба стал жертвой брата, вымогающего 13 миллионов евро Поль Погба сталкивается не только с игровыми проблемами и травмами на поле, но и со сложностями за его пределами. Новая история обрастает всё более странными и шокирующими подробностями. 30 августа, 12:42 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Juventus FC / Juventus FC

Французский полузащитник Поль Погба уже давно не радовал своих болельщиков какими-то яркими появлениями на поле. В "Манчестер Юнайтед" у него просто не получилось реализовать свой потенциал, а триумфально зажечь за "Ювентус" пока мешают травмы. Зато за пределами поля у Погба происходит настоящий кошмар: его родной брат требует у звезды футбола 13 миллионов евро. Лайф рассказывает подробности этой истории, в которой уже есть проклятия, похищения и автоматы.

За что брат Погба просит у него 13 миллионов евро?

Фото © Getty Images / Omar Vega

Достаточно странная и местами жуткая история началась в марте этого года. Тогда Погба прилетел во Францию на матчи своей сборной. Между делом он приехал в пригород Парижа, где родился, чтобы повидаться с родными и близкими. Однако приём получился далеко не самым тёплым. В своём родном городе Ланьи-сюр-Марн футболист столкнулся с друзьями детства, а также с несколькими мужчинами в капюшонах, которых не смог идентифицировать. Все они были с винтовками.

Поля Погба отвели в пустую квартиру, где предъявили претензии по поводу того, что он перестал перечислять деньги близким и знакомым. Оказалось, было за что. Именно они организовывали тайную охрану футболиста. Сам Погба позже рассказал следователям, что видел этих людей и в Манчестере, и в Турине. От чего и от кого они охраняли звезду мирового футбола — сказать сложно. Примечательно, что в их числе был и родной брат Поля Погба Матиас.

Матиас тоже профессиональный футболист. Пусть и не такой знаменитый, как Поль. Тем не менее в этой истории он переквалифицировался из спортсмена в одного из шантажистов. Вместе со всеми Матиас теперь требует 13 миллионов с Поля, а иначе пообещал выступить в СМИ и рассказать самые разные подробности из жизни суперзвезды футбола.

— Когда всё станет достоянием общественности, люди увидят, что на этой земле нет никого более трусливого, предательского и лицемерного, чем ты, — написал Матиас Погба.

Порча на Мбаппе

Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Забавно, но одним из ключевых персонажей в ссоре двух братьев может стать главная молодая звезда всего французского футбола Килиан Мбаппе. Как рассказал Матиас Погба, его младший брат мог обратиться к одному из знахарей для того, чтобы навести порчу на Мбаппе. Для чего это может быть надо, неясно, ведь Мбаппе и Погба даже не конкуренты по позициям за место в стартовом составе.

Примечательно и то, что некоторые футболисты сборной Франции уже давно знали об этом и говорили Мбаппе о том, что Погба может пойти на достаточно своеобразный шаг. При этом футболисты никак не контактировали между собой по данному поводу. Зато теперь Мбаппе может принять меры для того, чтобы Погба не оказался в сборной Франции, а если история про порчу будет доказана, то тогда Мбаппе просто-напросто может отказаться играть за национальную команду.

Похоже, что в сборной Франции разгорается очередной конфликт перед крупным турниром. Так было, например, на Евро-2020, когда повздорили Оливье Жиру и Килиан Мбаппе. В 2015 году сборную Франции покинул Карим Бензема из-за скандала с шантажом Матьё Вальбуэна, после которого нападающий не играл за национальную команду шесть лет. На ЧМ-2010 и Евро-2012 также не обошлось без скандалов. Так что для Франции всё это становится, кажется, обычным делом.

По данным французских СМИ, Погба решил принять условия шантажистов и уже начал потихоньку отдавать им деньги. Футболист хотел отдать сразу три миллиона евро, однако сделку заблокировал банк, позволив Погба снять лишь 100 тысяч евро. Вполне возможно, всё это может означать лишь одно: звезде сборной Франции и "Ювентуса" есть что скрывать. Либо же условия шантажистов могут как-то повлиять на здоровье, а может, и на жизнь Погба.

Правоохранители уже начали заниматься тем, чем положено: вести все необходимые проверки. Сторона Погба же никак комментировать историю не собирается.

— Недавние заявления Матиаса Погба в социальных сетях, к сожалению, не стали неожиданностью. И это помимо угроз и групповых попыток вымогательства в отношении Поля Погба. Компетентные органы в Италии и Франции были проинформированы уже месяц назад, дальнейших комментариев в отношении продолжающегося расследования не будет, — отметили адвокаты Поля Погба.

В любом случае для Поля Погба и всей его семьи это крайне неприятная история. Шантаж, порча и возможный удар по карьере. Сейчас полузащитник делает всё для того, чтобы поехать в Катар. Однако против него выступить может вовсе не игровой фактор. Так или иначе, а отмываться от этой истории Погба и его брат будут очень долго, а какой будет развязка, предсказать сложно.

Фото © Getty Images / Daniele Badolato — Juventus FC / Juventus FC Как поступит Поль Погба в истории с шантажистами? 0 Отдаст деньги шантажистам, чтобы СМИ не знали подробностей истории с порчей Полиция арестует шантажистов, а Погба спокойно будет дальше играть Не отдаст деньги, в СМИ попадут новые подробности скандальных историй

Авторы Шамиль Гаджиев