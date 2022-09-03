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3 сентября, 05:14

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Кистёр со стороны Украины

Украинские военные обстреляли село Кистёр в Брянской области утром 3 сентября. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки мирные жители не пострадали.

"Сегодня утром со стороны территории Украины был произведён обстрел села Кистёр Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В скором времени бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.

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Лайф также сообщал, что на днях украинские военные обстреляли два приграничных села Глушковского района в Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, атаке подверглись Алексеевка и Елизаветовка. В Елизаветовке в результате обстрела было повреждено шесть частных домов, жертв среди мирного населения нет.

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ТАСС / Владимир Гердо

Оксана Попова

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