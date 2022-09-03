Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Кистёр со стороны Украины
Украинские военные обстреляли село Кистёр в Брянской области утром 3 сентября. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате атаки мирные жители не пострадали.
"Сегодня утром со стороны территории Украины был произведён обстрел села Кистёр Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В скором времени бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.
Лайф также сообщал, что на днях украинские военные обстреляли два приграничных села Глушковского района в Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, атаке подверглись Алексеевка и Елизаветовка. В Елизаветовке в результате обстрела было повреждено шесть частных домов, жертв среди мирного населения нет.
ТАСС / Владимир Гердо