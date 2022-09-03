Эксперт назвал "безумные" последствия технического простоя "Северного потока" для Европы
Замглавы ФНЭБ Гривач предрёк новый рост цен на газ в ЕС из-за остановки "Северного потока"
Технический простой газопровода "Северный поток" укрепит тенденцию к росту стоимости голубого топлива на европейском рынке, которую уже сейчас можно назвать безумной. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Он пояснил, что простой магистрали лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно одного миллиарда кубометров в месяц. Более того, эти убытки накладываются на предшествовавшее снижение поставок из РФ по "Северному потоку" и другим маршрутам, а это как минимум восемь-девять миллиардов кубометров в месяц. По словам Гривача, данный фактор пойдёт не на пользу газовому балансу Евросоюза, где сегодня на счету каждый кубометр.
"Очевидно, что сокращение предложения газа укрепит тенденцию к росту цен. Уровень сложно оценить, так как у спотовых торгов нет никаких ограничений. Те цены, которые мы видим сейчас, абсолютно безумные и разрушают экономику, энергетику и социальную сферу. При возникновении дефицита они имеют потенциал значительного роста", — подчеркнул эксперт.
Напомним, что единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидалось утром 3 сентября. Было подсчитано, что даже из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток" страны Евросоюза недополучили бы около 100 миллионов кубометров газа. Однако 2 сентября стало известно, что специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе проверки турбины. В этой связи работа "Северного потока" остановлена на неопределённый срок — до устранения неполадок.
ТАСС / ANATOLY MALTSEV