Эксперт назвал "безумные" последствия технического простоя "Северного потока" для Европы

Технический простой газопровода "Северный поток" укрепит тенденцию к росту стоимости голубого топлива на европейском рынке, которую уже сейчас можно назвать безумной. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Он пояснил, что простой магистрали лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно одного миллиарда кубометров в месяц. Более того, эти убытки накладываются на предшествовавшее снижение поставок из РФ по "Северному потоку" и другим маршрутам, а это как минимум восемь-девять миллиардов кубометров в месяц. По словам Гривача, данный фактор пойдёт не на пользу газовому балансу Евросоюза, где сегодня на счету каждый кубометр.