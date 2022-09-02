Компания Siemens Energy не поверила в причины остановки "Северного потока"

Технических причин для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток" нет, с таким заявлением выступила компания Siemens Energy AG. Её представитель высказал такое мнение после того, как "Газпром" проинформировал о полной остановке прокачки по газопроводу, и сообщил, что в компании последние сообщения "Газпрома" были приняты к сведению.

Ранее сообщалось, что специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Об этом говорится в заявлении холдинга. Компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок.

"Являясь производителем турбин, мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте", — приводит ответный комментарий немецкого источника РИА "Новости".

Как считает представитель Siemens Energy, это является "рутинной операцией в рамках работ по техобслуживанию". Он утверждает, что возникновение такого рода утечек в прошлом не приводило к остановке эксплуатации.