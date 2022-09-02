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2 сентября, 20:03

Компания Siemens Energy не поверила в причины остановки "Северного потока"

Siemens не считает заключение "Газпрома" причиной остановки "Северного потока"

Технических причин для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток" нет, с таким заявлением выступила компания Siemens Energy AG. Её представитель высказал такое мнение после того, как "Газпром" проинформировал о полной остановке прокачки по газопроводу, и сообщил, что в компании последние сообщения "Газпрома" были приняты к сведению.

Ранее сообщалось, что специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работы на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Об этом говорится в заявлении холдинга. Компания вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок.

Siemens извинилась за шутку о турбине для "Северного потока"

Siemens извинилась за шутку о турбине для "Северного потока"

"Являясь производителем турбин, мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте", — приводит ответный комментарий немецкого источника РИА "Новости".

Как считает представитель Siemens Energy, это является "рутинной операцией в рамках работ по техобслуживанию". Он утверждает, что возникновение такого рода утечек в прошлом не приводило к остановке эксплуатации.

Siemens Energy объяснила слова главы МИД Канады о пяти турбинах для "Северного потока"

Siemens Energy объяснила слова главы МИД Канады о пяти турбинах для "Северного потока"

Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятными.

Единственная рабочая турбина "Северного потока" — Trent 60 — изначально была остановлена 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

Обложка ©

ТАСС / Bodo Marks

Дмитрий Алексиевич

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