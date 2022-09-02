Украинские военачальники раскритиковали предсказанную победу ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые предсказывают Киеву скорую победу. Она также потребовала не публиковать данные о боевых действиях.

"Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то — вот так он видит — заявляет, что всё, уже практически вот [победили], а потом это всё [превращается] в такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", — сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".

Замглавы военного ведомства обратилась с призывом к СМИ и блогерам отказаться от публикации сведений о ходе боевых действий, помимо тех, которые проводят Минобороны и другие силовые структуры. Она пояснила, что только военные видят всю картину целиком, а правдивую информацию из других источников использует враг.