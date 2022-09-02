Украинские военачальники раскритиковали предсказанную победу ВСУ
Замминистра обороны Украины Маляр призвала не ждать скорой победы ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала украинцев, которые предсказывают Киеву скорую победу. Она также потребовала не публиковать данные о боевых действиях.
"Мы с вами постоянно наблюдаем празднование победы, когда начинается волна в социальных сетях, когда кто-то — вот так он видит — заявляет, что всё, уже практически вот [победили], а потом это всё [превращается] в такие неисполненные ожидания. Этого не стоит делать", — сказала Маляр в эфире телеканала "Украина 24".
Замглавы военного ведомства обратилась с призывом к СМИ и блогерам отказаться от публикации сведений о ходе боевых действий, помимо тех, которые проводят Минобороны и другие силовые структуры. Она пояснила, что только военные видят всю картину целиком, а правдивую информацию из других источников использует враг.
Ранее экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны, бывший замкомандующего силами специальных операций Незалежной генерал Сергей Кривонос заявил, что количество погибших украинских военных в ходе боевых действий насчитывает уже несколько сотен тысяч. Он высказался в том смысле, что Украина уже давно могла капитулировать, однако этого не произошло благодаря заслугам рядовых граждан.
ТАСС / AP / Frank Augstein