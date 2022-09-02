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2 сентября, 19:09

Белый дом заявил о готовности России "проглотить" большие дисконты для экспорта нефти

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что предельные цены на российскую нефть будут определены США и союзниками уже в скором времени.

"В ближайшие недели мы [США совместно с союзными странами] будем дальше работать, чтобы определить потолок цен", — сказала она на регулярном брифинге.

Жан-Пьер заметила, что благодаря данным ограничениям снизятся российские доходы, а вместе с ними — и мировые цены на энергоносители. При этом она считает, что некоторые плоды усилий союзников уже видны. Так, по её словам, Москва уже предлагала предоставить некоторым странам скидку до 30%. Это также демонстрирует, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова "проглотить большие дисконты", добавила представитель Белого дома.

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Напомним, сегодня главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А канцлер ФРГ Олаф Шольц твитнул "уважаю" после решения G7 о потолке цен на газ.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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