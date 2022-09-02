Белый дом заявил о готовности России "проглотить" большие дисконты для экспорта нефти

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что предельные цены на российскую нефть будут определены США и союзниками уже в скором времени.

"В ближайшие недели мы [США совместно с союзными странами] будем дальше работать, чтобы определить потолок цен", — сказала она на регулярном брифинге.

Жан-Пьер заметила, что благодаря данным ограничениям снизятся российские доходы, а вместе с ними — и мировые цены на энергоносители. При этом она считает, что некоторые плоды усилий союзников уже видны. Так, по её словам, Москва уже предлагала предоставить некоторым странам скидку до 30%. Это также демонстрирует, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова "проглотить большие дисконты", добавила представитель Белого дома.