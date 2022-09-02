Немцы осудили Шольца, попытавшегося вступиться за Бербок
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая ранее выразила готовность помогать Украине независимо от позиции немецких избирателей. Об этом пишет Die Welt.
Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт пояснил, что Шольц поддерживает Бербок и уважительно относится к её решимости отстаивать собственную позицию, несмотря на трудности. Представитель кабмина подчеркнул, что федеральное правительство должно следовать провозглашённой политике, даже если встречает сопротивление. Тем не менее простых граждан такое объяснение возмутило, они резко высказались по этому поводу.
"Позиция тех, кто, по сути, устроил их на эту работу, не волнует ни Шольца, ни Бербок, то есть федерального канцлера и его министра иностранных дел. Вот это я называю настоящей демократией", — иронизирует комментатор.
Другой категорично утверждает, что политика "этой парочки" является отвратительной и порочной. Ещё пользователь обратил внимание, что Шольц независимо от действия или бездействия демонстрирует полное отсутствие заботы о гражданах страны.
Ранее, как писал Лайф, Шольц подхватил тренд и твитнул всего одно слово после решения G7 по газу. "Respekt", — так выглядит пост политика, в котором он написал лишь одно слово. Канцлер не стал уточнять, к чему или к кому именно он проявляет уважение, какое решение поддерживает. Его запись появилась спустя несколько минут после того, как главы минфинов стран G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть.
ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE