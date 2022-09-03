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3 сентября, 06:31

Нападавший в больнице: В Ижевске мужчина поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников

В Ижевске мужчина хотел сжечь отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников

В Ижевске мужчина попытался сжечь местный отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников при задержании. Как сообщили в МВД по Удмуртской Республике, нарушитель задержан.

Момент задержания нападавшего на отдел полиции. Видео © VK.com / Ижевск Где Гай Стоят

"Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции № 2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских", — заявили в МВД.

В ведомстве также рассказали, что после предупредительных выстрелов сотрудники полиции применили табельное оружие. Преступник был ранен, сейчас он и двое правоохранителей находятся в больнице. Руководство главка МВД назначило служебную проверку.

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Ранее Лайф рассказывал, что россиянин с шизофренией сжёг две полицейские машины после отказа завести дело о его избиении. Он пожаловался правоохранителям, что стал жертвой посетителей местного кафе "Кавказ", которые оказались явно сильнее его и оставили на память несколько синяков. Сотрудники отправили мужчину снимать побои, но предупредили, что больница откроется только после выходных. От услышанной новости он рассвирепел и бросился из злополучного здания, а на улице нашёл способ выпустить пар.

Обложка ©

VK.com / Ижевск Где Гай Стоят

Оксана Попова

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