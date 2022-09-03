Нападавший в больнице: В Ижевске мужчина поджёг отдел полиции и ранил двух сотрудников

В Ижевске мужчина попытался сжечь местный отдел полиции и ранил ножом двух сотрудников при задержании. Как сообщили в МВД по Удмуртской Республике, нарушитель задержан.

Момент задержания нападавшего на отдел полиции. Видео © VK.com / Ижевск Где Гай Стоят

"Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции № 2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских", — заявили в МВД.

В ведомстве также рассказали, что после предупредительных выстрелов сотрудники полиции применили табельное оружие. Преступник был ранен, сейчас он и двое правоохранителей находятся в больнице. Руководство главка МВД назначило служебную проверку.