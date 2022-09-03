Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру
Серена Уильямс вылетела с US Open и завершила карьеру
Одна из самых титулованных теннисисток в истории Серена Уильямс не смогла пройти в четвёртый круг Открытого чемпионата США (US Open), уступив австралийке Айле Томлянович. Этот матч стал последним в карьере американской спортсменки.
"Это было весёлое путешествие, самое невероятное приключение, которое было в моей жизни", — сказала Серена после поединка, её слова приводит пресс-служба US Open.
Спортсменка также поблагодарила родителей и сестру Винус, признавшись, что без неё никакой Серены бы не было. Также теннисистка добавила, что привнесла в спорт разные взгляды, удары, интенсивность игры и страсть. Она выразила благодарность за все взлёты и падения, которые у неё случились по ходу карьеры.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу 29-летней Томлянович. В следующем круге она сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
О намерении завершить карьеру 23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс заявляла в августе — в личном письме, опубликованном в журнале Vogue. В интервью она посетовала, что так и не смогла побить рекорд австралийской спортсменки Маргарет Корт (24 титула), установленный в начале 1970-х. Она также указала, что не была готова выиграть Уимблдон в этом году, и выражала сомнения в победе в Нью-Йорке, несмотря на то, что её поклонники ожидали от неё успешных выступлений на всех играх текущего года.
ТАСС / АР /John Minchillo