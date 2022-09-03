Серена Уильямс завершила профессиональную карьеру

Одна из самых титулованных теннисисток в истории Серена Уильямс не смогла пройти в четвёртый круг Открытого чемпионата США (US Open), уступив австралийке Айле Томлянович. Этот матч стал последним в карьере американской спортсменки.

"Это было весёлое путешествие, самое невероятное приключение, которое было в моей жизни", — сказала Серена после поединка, её слова приводит пресс-служба US Open.

Спортсменка также поблагодарила родителей и сестру Винус, признавшись, что без неё никакой Серены бы не было. Также теннисистка добавила, что привнесла в спорт разные взгляды, удары, интенсивность игры и страсть. Она выразила благодарность за все взлёты и падения, которые у неё случились по ходу карьеры.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу 29-летней Томлянович. В следующем круге она сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.