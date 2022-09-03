В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым
В Москве сотни людей пришли проститься с Михаилом Горбачёвым, который скончался 30 августа после болезни. На публикуемых SHOT кадрах выстроилась огромная очередь у Колонного зала Дома союзов, где началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР.
Очередь у Колонного зала Дома союзов в Москве, где простятся с Михаилом Горбачёвым. Видео © SHOT
Собравшиеся держат в руках цветы, некоторые надели траурные ленты. У входа в Колонный зал уже стоят журналисты и операторы. На месте дежурят усиленные наряды полиции.
Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком проходит сегодня в Доме союзов, похоронят его на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.
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