В Москве началась церемония прощания с Михаилом Горбачёвым

В Москве сотни людей пришли проститься с Михаилом Горбачёвым, который скончался 30 августа после болезни. На публикуемых SHOT кадрах выстроилась огромная очередь у Колонного зала Дома союзов, где началась церемония прощания с первым и единственным президентом СССР.