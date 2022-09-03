Хирург рассказал, чем грозит привычка класть ногу на ногу

Привычка сидеть, закидывая ногу на ногу, является опасной, ведь она способствует искривлению позвоночника. Как предупредил в беседе с URA.RU хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" Армен Авакян, эта поза приводит и к другим печальным последствиям для здоровья.

"Подобная неправильная осанка создаёт излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую — всё это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний", — объяснил врач.

Он пояснил, что если долгое время сидеть со скрещенными ногами, то у человека смещается ось позвоночника и сильно перенапрягаются мышцы, что приводит к болезненным ощущениям. Более того, в этом положении происходит замедление оттока венозной крови от ног к сердцу — кровь застаивается и ноги отекают.

"Многочасовая статическая нагрузка способствует развитию варикозной болезни. Однозначно сказать, что именно закидывание ноги на ногу существенно замедляет отток крови, нельзя. Научных работ конкретно на эту тему нет. Но если так сидеть долго, ноги начнут неметь, а вероятность появления отёков увеличится", — подчеркнул врач.

Если из-за работы приходится сталкиваться со статистическими регулярными нагрузками, в таком случае медик рекомендует чаще вставать с места и двигаться. Важно, чтобы спина оставалась прямой, а голова, плечи и таз находились на одном уровне. Чтобы улучшить отток крови и избежать варикоза, Авакян советует чаще ходить, плавать и носить вещи из компрессионного трикотажа.