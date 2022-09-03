"Судный день человечества": Медведев назвал попытки развалить Россию шахматной игрой со смертью
Медведев назвал англосаксонские попытки развалить Россию шахматной игрой со смертью
Англосаксонские попытки развалить Россию крайне опасны, поэтому их нельзя недооценивать. Об этом написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
По его мнению, "западные политиканы" всячески подталкивают Россию "к новому витку дезинтеграции", используя военный конфликт на Украине. Заокеанские партнёры, как подчеркнул Медведев, делают всё, чтобы лишить нашу страну эффективного управления и устранить её с политического поля.
"Понятно, что всё это — грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое. Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", — указал он.
Ранее Медведев заявил, что запрет выдачи "шенгена" россиянам покажет истинное лицо ЕС. По его мнению, после принятия такого решения ЕС "меньше будет отвлекать враньём и бредовыми посулами" РФ и её граждан от "Операции Z".
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL