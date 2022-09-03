"Он разбудил страну": Пришедшие проститься с Горбачёвым назвали его великим реформатором
Пришедшие проститься с Горбачёвым россияне назвали его изменившим мир реформатором
Президент СССР Михаил Горбачёв запомнился гражданам России как умеющий рефлексировать над своей деятельностью политик, не избежавший ошибок, но сумевший изменить политическую обстановку в мире. Об этом рассказали присутствующие на церемонии прощания.
Присутствующие на церемонии прощания с Горбачёвым рассказали, каким им запомнится президент СССР. Видео © Telegram-канал SHOT
"Для меня это в буквальном смысле великий человек, которого я уважаю и считаю своим долгом сегодня присутствовать на панихиде. Это человек, который дал людям свободу, которой они смогли распорядиться так, как смогли", — сказал один из присутствующих, слова которого приводит телеграм-канал SHOT.
Начавшаяся перестройка показала людям другую жизнь в изменившейся стране. Появились книги, которые граждане никогда не читали, стали возможны поездки в Америку. Россияне, как заметила одна из женщин, "просто купались в славе Горбачёва". Некоторые уверены, что личность Горбачёва не оценена по достоинству, а реформы, начатые политиком в конце 80-х, в конечном счёте могут привести к успеху.
"Это был лидер мирового уровня, изменивший международную обстановку во всём мире, не говоря уже о нашей стране. Он разбудил страну. Да, он совершал ошибки, серьёзные, но это объяснимо очень просто: в стране до него не было школы политических лидеров, были чиновники высшего уровня", — добавил присутствующий на церемонии.
Уважение к Горбачёву проявляют и молодые люди. Помня о совершённых им просчётах, они не могут не отметить способность президента СССР рефлексировать над своей политической и частной деятельностью, поэтому среди народа он воспринимается как реформатор и прежде всего человек.
Напомним, Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Сегодня в Москве проходит церемония прощания с политиком. У Колонного зала Дома союзов выстроилась огромная очередь из желающих проводить его в последний путь. Это уже сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возложив цветы к гробу. Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Память президента СССР Михаила Горбачёва почтят и в Бундестаге.
Кадр видео Telegram-канала SHOT