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3 сентября, 08:25

"Он нам нужен!": В Германии увидели спасение экономики в российском газе

Премьер-министр Саксонии заявил, что экономика Германии обречена без российского газа

Немецкой экономике не выжить без российского газа, нехватка топлива в стране подстёгивает цены на энергетику и на основное сырьё. Об этом рассказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в беседе с Die Welt .

"И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией", — подчеркнул он.

Политик напомнил, что в ФРГ растут цены буквально на всё: "от муки и бумаги до алюминия". Немцам приходится экономить ради покупки продуктов питания и оплаты электроэнергии. Антироссийские санкции приведут Берлин к экономическим последствиям, которые окажутся посерьёзнее кризиса 2008 года, отметил Кречмер.

Уже сейчас, пояснил он, некоторые германские предприятия вынуждены приостанавливать или сокращать работу. Так, заводы по производству азота останавливаются, причина тому — космические цены на топливо и свет.

Глава Еврокомиссии пригрозила ограничить цену российского газа не только в странах G7

Глава Еврокомиссии пригрозила ограничить цену российского газа не только в странах G7

Ранее вице-канцлер Германии Хабек признал, что ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится "серьёзной". Он же стал инициатором новых мер экономии. Так, в Германии будут отапливать общественные здания всего до 19 градусов тепла. На этом фоне аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России.

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ТАСС/Александр Река

Татьяна Миссуми

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