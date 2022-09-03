"Он нам нужен!": В Германии увидели спасение экономики в российском газе
Премьер-министр Саксонии заявил, что экономика Германии обречена без российского газа
Немецкой экономике не выжить без российского газа, нехватка топлива в стране подстёгивает цены на энергетику и на основное сырьё. Об этом рассказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в беседе с Die Welt .
"И, наконец, российский газ. Конечно, он нам нужен! Окончание конфликта должно дать нам шанс вернуться к торговле газом с Россией", — подчеркнул он.
Политик напомнил, что в ФРГ растут цены буквально на всё: "от муки и бумаги до алюминия". Немцам приходится экономить ради покупки продуктов питания и оплаты электроэнергии. Антироссийские санкции приведут Берлин к экономическим последствиям, которые окажутся посерьёзнее кризиса 2008 года, отметил Кречмер.
Уже сейчас, пояснил он, некоторые германские предприятия вынуждены приостанавливать или сокращать работу. Так, заводы по производству азота останавливаются, причина тому — космические цены на топливо и свет.
Ранее вице-канцлер Германии Хабек признал, что ситуация с энергоснабжением в ФРГ становится "серьёзной". Он же стал инициатором новых мер экономии. Так, в Германии будут отапливать общественные здания всего до 19 градусов тепла. На этом фоне аналитики японского портала Yahoo News Japan пришли к выводу, что предстоящая зима станет решающим периодом для экономики и единства Европы в вопросе санкций против России.
ТАСС/Александр Река