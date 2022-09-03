В России выявили почти 52 тысячи случаев коронавируса впервые с 9 марта

В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 9 марта.

Число летальных исходов за последние сутки — 92. Выздоровели за сутки 38 380 россиян, а их общее число уже составляет 18 710 966. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения.