В России выявили почти 52 тысячи случаев коронавируса впервые с 9 марта
В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 9 марта.
Число летальных исходов за последние сутки — 92. Выздоровели за сутки 38 380 россиян, а их общее число уже составляет 18 710 966. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения.
Ранее невролог Забиров объяснил, почему госпитализируют больных ковидом в лёгкой форме. По его словам, по большей части у инфицированных фиксируют минимальное поражение лёгких, однако у более возрастных людей наблюдается коморбидный фон, именно поэтому их приходится госпитализировать.
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