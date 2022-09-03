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3 сентября, 08:22

В России выявили почти 52 тысячи случаев коронавируса впервые с 9 марта

В России за сутки выявили 51 699 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперштаб. Число заболевших стало максимальным с 9 марта.

Число летальных исходов за последние сутки — 92. Выздоровели за сутки 38 380 россиян, а их общее число уже составляет 18 710 966. Всего с начала пандемии в РФ выявили 19 681 381 случай заражения.

Ни один привитый россиянин не умер от ковида за последние две недели

Ни один привитый россиянин не умер от ковида за последние две недели

Ранее невролог Забиров объяснил, почему госпитализируют больных ковидом в лёгкой форме. По его словам, по большей части у инфицированных фиксируют минимальное поражение лёгких, однако у более возрастных людей наблюдается коморбидный фон, именно поэтому их приходится госпитализировать.

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Unsplash

Оксана Попова
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