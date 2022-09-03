Из Парламента Британии призвали выгнать депутата, пугающего страну прогнозами о ядерной войне

Депутата правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиаса Эллвуда надо лишить мандата за его прогнозы о применении тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет. Об этом Лайфу заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я считаю, что это абсолютно безответственное заявление. Вместо того чтобы призвать свою страну, другие страны Запада и Россию к началу переговоров по снижению напряжённости, он начинает их пугать ядерной войной. Видимо, он не понимает, что в случае ядерной войны от Великобритании просто ничего не останется", — сказал Джабаров.

По словам парламентария, Эллвуд этими словами хочет поддержать воинственный дух, показать, что никакие ответные санкции России не сломят Лондон и энергетические проблемы на них не подействуют. Однако это заявление абсолютно контрпродуктивно, уточнил сенатор.

"Либо человек просто потерял чувство ответственности, либо у него надо забрать мандат депутата парламента", — добавил Джабаров, уточнив, что Эллвуда стоит выгнать из высшего законодательного органа Соединённого Королевства.