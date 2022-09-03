В Британии дали прогноз на применение в мире ядерного оружия

Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире уже в ближайшие десять лет. Так считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.

В эфире Times Radio парламентарий отметил, что это связано с ростом напряжённости на международной арене. Парламентарий посетовал, что общество живёт "в крайне сложное десятилетие".

"Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно ни звучало, мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет", — поведал Эллвуд.

По его мнению, Соединённое Королевство нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.

Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие, когда общалась с однопартийцами в Бирмингеме. Таким образом претендент на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.