В Британии дали прогноз на применение в мире ядерного оружия
Британский депутат заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие десять лет
Тактическое ядерное оружие может быть применено в мире уже в ближайшие десять лет. Так считает депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
В эфире Times Radio парламентарий отметил, что это связано с ростом напряжённости на международной арене. Парламентарий посетовал, что общество живёт "в крайне сложное десятилетие".
"Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно ни звучало, мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет", — поведал Эллвуд.
По его мнению, Соединённое Королевство нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие, когда общалась с однопартийцами в Бирмингеме. Таким образом претендент на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.
А замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны. Дипломат напомнил, что это условие прописано в военной доктрине РФ.
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