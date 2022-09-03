Посольство Китая резко осудило продажу Вашингтоном вооружения Тайваню

Китай в связи с планами властей США продать вооружения Тайваню на сумму более одного миллиарда долларов примет "законные и необходимые" ответные меры. Об этом предупредил официальный представитель Посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона, сообщило ранее, что Госдеп одобрил возможную сделку по продаже вооружения Тайваню на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов. Речь идёт о поставках Тайбэю 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II на 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух – воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на 85,6 миллиона долларов и о продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму более 665 миллионов в американской валюте.

"Китай настоятельно призывает американскую сторону выполнить свои обязательства, строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, чтобы это не привело к ещё большему ущербу для отношений США и КНР, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе. Китай намерен решительно принять законные и необходимые ответные меры в свете последнего развития ситуации", — отметил представитель дипмиссии Китая, передаёт РИА "Новости".

Как указал Лю Пэнъюй, Тайвань является неотъемлемой частью КНР и поставками вооружения острову Соединённые Штаты вмешиваются во внутренние дела Китая, подрывают суверенитет и его интересы безопасности. По словам дипломата, такое поведение Вашингтона противоречит международному праву и посылает неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Кроме того, оно ставит под серьёзную угрозу китайско-американские отношения, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе.