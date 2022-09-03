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3 сентября, 01:27

Капитан запаса рассказал, как в Эстонии готовят диверсантов для атак в РФ

Военный эксперт Ераносян: В Эстонии готовят диверсантов НАТО для атак на территории России

НАТО готовит в Эстонии диверсантов для атак на территории России. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. В разговоре с "Украиной.ру" он подчеркнул, что из прибалтийской республики в настоящее время сделали хаб, где тренируют террористов для ассиметричной войны внутри РФ.

"Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации", — сказал Ераносян.

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Военный эксперт обратил внимание на то, что НАТО под руководством США, используя как предлог нынешнюю ситуацию на Украине, расширяет своё присутствие в Эстонии. В эту страну уже прибыли два батальона Североатлантического альянса, в основном укомплектованных британскими военнослужащими, добавил Ераносян.

Ранее сообщалось, что Эстония намерена укрепить оборону на суше, в воздухе и на море из-за "агрессивных" действий России на Украине. Как заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур, Таллин будет приобретать новые возможности, много новых систем для обороны государства.

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Unsplash

Иван Косицын

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